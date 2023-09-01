«البنتاجون»: هيبة مجموعة فاجنر انتهت تماما بعد مقتل قائدها

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنها تعتقد أن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية انتهت بشكل أساسي، عقب مقتل قائدها يفجيني بريجوين، بحسب ما ذكرته مجلة «فوربس» الأمريكية.

قوة فاجنر كانت تكمن فى بريجوجين

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، العميد بات رايدر، أن قوة فاجنر كانت تكمن فى بريجوجين، وبعد مقتله انتهت المجموعة بالفعل، ويُعتقد البنتاجون أن بريجوزين، قُتل عمدًا في حادث تحطم طائرة قبل أسبوع، وذلك عقب قاد تمردًا ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الصيف.

والجزء الأكثر فى الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أن مجموعة فاجنر تسببت في مقتل عشرات الآلاف فى كييف، لكن في الوقت الحالي، طُلب منهم أن يبحثوا عن وظائف جديدة، ما يعني الاستغناء عنهم من طرق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

الكرملين ينفي أي ضلوع فى حادث تحطم الطائرة

وألقت العديد من الدول أن روسيا هي المسؤولة عن مقتل بريجوجين، لكن الكرملين نفى أي ضلوع فى حادث تحطم الطائرة قرب العاصمة الروسية موسكو، وكان على متنها 10 أشخاص من ضمنهم قائد مجموعة فاجنر، ولقوا حتفهم جميعًا.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، أن هناك الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب، وكل هذا كذب محض، ونعلم جيدًا في أي اتجاه يتم التكهن فى الغرب، وأن التحقيقات مازالت مستمرة.