«التعليم العالي»: غلق باب التنسيق مؤقتا لطلاب المرحلة الثالثة

أكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، غلق باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مؤقتاً أمام الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023، على أن يتمّ إرجاء الإعلان عن النتيجة وذلك حتى الانتهاء من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023.

إعادة فتح تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة عقب نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

و أضاف رئيس قطاع التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ التسجيل لتنسيق المرحلة الثالثة 2023 كان وفقاً للحدود الدنيا التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات وهي 205 درجات بحد أدنى 50% للشعبتين العلمي والأدبي، لافتًا إلى أنَّ العمل بالمرحلة صار بصورة جيدة و طبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها من قبل غرفة العمليات المركزية.

وأكّد رئيس قطاع التعليم، أنَّه يجب على الطلاب الاطلاع على كل القوائم التي كشف عنها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن المؤسسات التعليمية المعتمدة سواء من جامعات أو معاهد داخل و خارج مصر.