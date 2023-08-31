كليات تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2023.. ساعات وينتهي التسجيل

ساعات قليلة وينتهي تسجيل الرغبات من قبل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وهي آخر مرحلة للتنسيق، وفق وزارة التعليم العالي التي أعلنت الكليات والمعاهد المختلفة المتاحة أمام الطلاب، ومنها كليات تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2023.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز كليات تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2023، وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2023

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

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تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات أسوان

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية دمياط

ك.ت. فني صناعى بورسعيد

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنين مطروح

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية فنية أسيوط

ك.ت. فني صناعى سوهاج

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

آداب انتساب موجه سوهاج

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية فنية الزقازيق

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تربية رياضية بنات بور سعيد

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني صناعى أسوان

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية المنوفية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

تربية رياضية بنين السويس

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تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

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ك.ت. فني صناعى الزقازيق

تربية نوعية موسيقية أسيوط

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تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه المنيا

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنين سوهاج

آداب انتساب موجه العريش

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية العريش رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه أسيوط

تربية نوعية فنية طنطا

ك.ت. فني صناعى شبرا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بورسعيد

تربية فنية المنيا

تربية رياضية بنات سوهاج

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية نوعية مطروح

تربية رياضية بنين بني سويف

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا

تربية رياضية بنين المنيا

آداب انتساب موجه بور سعيد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

تربية رياضية بنات أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

آداب انتساب موجه أسوان

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخم

تربية رياضية بنين حلوان

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

آداب جنوب الوادي

آداب الوادي الجديد

تربية أسيوط رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية سوهاج رياضة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية