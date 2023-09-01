19 معهد لغات وإعلام متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

مع اقتراب موعد غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023، أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، نشرت وزارة التعليم العالي، قائمة المعاهد المعتمدة لديها على مستوى الجمهورية، ومنها المعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام وتضم 19 معهدا، حتى لا يقع الطلاب فريسة لأي كيانات وهمية تحاول استقطاب الطلاب في موسم التنسيق.

معاهد معتمدة من «التعليم العالي»

1. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.

2. المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

3. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

4. معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت.

5ـ المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

6. المعهد العالي للغات بالمنصورة.

7. معهد المنيا العالي للغات.

8. المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.

9. المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

10. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.

11. المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق.

12. معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.

13. معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

14. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

15. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية.

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

17. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت الإسماعيلية.

18. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

19. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

المعاهد الخاصة العالية الزراعية

1. المعهد العالي للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة.

2. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.