تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الحد الأدنى والأماكن الشاغرة لطلاب العلمي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الثالثة 2023، من حيث الحد الأدنى والأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، والتي تشتمل على كلية تربية نوعية موسيقية بور سعيد، وتربية رياضية بنين العريش، والمعهد الفني التجاري بدمياط، وكلية تربية رياضية بنات العريش، والمعهد الفني التجاري بالزقازيق، والمعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة.

موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2023 هو 205 درجات، موضحة أنه متاح الآن تسجيل الرغبات للطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وعددها 75 رغبة، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع كافة الخطوات الخاصة بعملية التسجيل بدقة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الأماكن الشاغرة

وترصد «الوطن»، تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والأماكن الشاغرة وهي كالتالي:

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمه اجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بالجيزة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

الفني التجاري بطنطا

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

آداب انتساب موجه أسيوط

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

الفني التجاري ببنها

أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

الفني للفنادق المطرية

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية سوهاج

المعهد التكنولجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

تربية رياضية بنات أسيوط

آداب أسيوط

آداب انتساب موجه أسوان

تربية نوعية دمياط