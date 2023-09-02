«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونشاط نسبي لحركة الرياح

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض منذ أمس الجمعة، وذلك على نحو طفيف بمعدل 3 درجات مقارنة بالأيام الماضية.

وأشارت إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار، وتحديدا أثناء فترات سطوع أشعة الشمس، لكن التحسن الكبير في الأحوال الجوية يكون خلال فترات الليل.

الطقس في فترة الليل

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في قيم الحرارة، ونشعر بالأجواء المعتدلة تماما في ظل نشاط نسبي للرياح يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة في الجو».

الطقس في فترة النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «مع فترات النهار وهدوء سرعات الرياح نشعر بوجود نسب رطوبة في ظل وجود أشعة الشمس، وهو ما يجعلنا نشعر بالأجواء الحارة الرطبة على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، مثل شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء».