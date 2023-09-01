الأرصاد السعودية تحذر من طقس سيئ يضرب مكة المكرمة.. سيول وانعدام الرؤية

كشفت الأرصاد السعودية عن حالة الطقس في مكة المكرمة، مع تحذيرات بهطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول وانعدام في الرؤية على الطرق الرئيسية داخل المملكة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، في بيانه اليومي تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمناطق الأخرى داخل المملكة، وذلك من خلال نظام الإنذار المبكر لتنبيهات الطقس.

وأضافت الأرصاد السعودية، اليوم الجمعة، أن منطقة مكة المكرمة وجازان من المتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية على الطرق الرئيسية، في حين ستشهد منطقة الرياض والقصيم والباحة أمطارًا متوسطة مع تدني الرؤية، حسبما ذكرت صحيفة «سبق» السعودية

الأرصاد السعودية تحذر من طقس مكة المكرمة

وأشارت الأرصاد السعودية إلى هطول الأمطار الغزيرة ستستمر في بمنطقة مكة المكرمة حتى الساعةً الحادية عشر من مساء يوم الجمعة، كما أنها حذرت المدينة المنورة من تساقط أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية.

أمطار غزيرة وانعدام الرؤية في مكة المكرمة

ويذكر أن في وقت سابق، أصدرت الأرصاد السعودية الإنذار مجددًا بشأن مختلف المدن داخل المملكة من بينهم مكة المكرمة، التي تعرضت خلال الأسبوع الماضي الي عاصفة رعدية قوية اجتاحت الحرم المكي وضربت برج الساعة، من الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة.

ووفقا للأرصاد السعودية، مبدأ الإنذار يوم 27 أغسطس الماضي، متوقعة أن تكون التأثيرات المصاحبة أمطارا رعدية غزيرة ورياح نشطة وانعدام الرؤية الأفقية، مع سقوط البرد وجريان السيول في بعض المناطق، وشمل هذا الإنذار مكة المكرمة وأضم وميسان والطائف، والباحة والعقيق والمندق، ومنطقة عسير، والنماص والطوال وبلقرن وتنومة، والمجاردة وبارق وأبها وأحد رفيدة والحرجة، ومنطقة جازان وأبو عريش والحرث والدائر والريث والعارضة.