الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة.. والقاهرة تسجل 34 درجة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع في نسبة الرطوبة

ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا في نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، لتكون درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة في الظل هي: القاهرة والوجه البحري العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 32 والمحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 40 والمحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 37 والمحسوسة 39 درجة، أما جنوب الصعيد 44 والمحسوسة 45 درجة، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية.

وجود شبورة مائية بالصباح الباكر

وحذرت هيئة الأرصاد من وجود شبورة مائية بالصباح الباكر من الساعة 4 صباحًا وحتى السابعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.