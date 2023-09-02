«التعليم العالي» توضح حقيقة وجود أماكن شاغرة لطلاب الدور الثاني في التنسيق

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أكد أن كل الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني للثانوية العامة لهم أماكن شاغرة في التعليم الجامعي وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن هناك استعدادات مكثفة في مكتب التنسيق لتذليل كل العقبات تجاه الطلاب.

تنسيق الجامعات 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023، لهم أماكن في الجامعات والمعاهد وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الحذر من الإعلانات الترويجية للكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات وتمنح الطلاب شهادات مزورة.