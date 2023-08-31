قبل ساعات من بدء سبتمبر.. هل تستمر نسب الرطوبة العالية والأمطار الرعدية؟

ساعات قليلة ويبدأ شهر سبتمبر، وسط تساؤلات حول حالة الطقس الفترة المقبلة، وهل تنتهي الموجات الحارة وتنخفض نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، واستمرار نسب الرطوبة المرتفعة من عدمها في مختلف الأنحاء.

هل يستمر ارتفاع نسب الرطوبة؟

وقالت منار غانم، في حديثها لـ«الوطن»، إن شهر سبتمبر دائما ما يشهد انخفاضا في نسب الرطوبة مقارنة بشهر يوليو وأغسطس، مما يزيد معه الشعور بتحسن حالة الطقس من انتهاء الموجات الحارة، وسقوط أمطار رعدية في بعض المناطق.

وأضافت «منار»، أنه من المتوقع أن تسود خلال الساعات المقبلة، أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشارت «منار»، إلى أن خرائط الطقس تشير إلى حدوث اعتدال في درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، بسبب انكماش منخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة الجمعة 1-9-2023

وجاءت درجات الحرارة غدًا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 2-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 3-9-2029

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة.