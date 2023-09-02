«شعرها 5 أقدام و8 بوصات».. أمريكية تدخل «جينيس» بأطول ضفيرة في العالم

في ثمانينات القرن الماضي، قررت تامي مانيس قص شعرها، بناءً على نصيحة المقربين منها، لتشعر بندم شديد، ثم تقرر العناية بشعرها مرة أخرى، ليعود كما كان، ومن هنا اتبعت روتينًا قاسيًا لفترة طويلة، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

احتفلت «تامي» بنمو شعرها في يوم 9 فبراير 1990، لتستطيع دخول موسوعة جينيس، بعد أن حققت الرقم القياسي، لأطول ضفيرة شعر في العالم، معبرة عن عدم ملاحظة البعض لطول شعرها، الذي بلغ 5 أقدام و8 بوصات، إلا عندما يستدير للخلف، لمزيد من القراءة، اضغط على الرابط.