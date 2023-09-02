مبادرة في مهرجان العلمين الجديدة للتوعية بنوعية الطعام الصحي (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مبادرات للتوعية بالأكل الصحي في مهرجان العلمين».

توعية بالطعام الصحي

وقال أحد أعضاء المبادرة على هامش مهرجان العلمين: «نحن فريق التوعيات النباتية، ونقوم بتوعية الناس بأهمية تناول أكل صحي بعيدا عن اللحوم التي تسبب فيما بعد أمراضا للناس».

وأضاف: «اخترنا العلمين لأنها مدينة جديدة، وبالتالي، فإن رسالتنا للناس ستكون أسهل، ونحاول توعية الناس بالأكل الذي يمكنهم تناوله، مع إمكانية تربية الطيور التي يتغذون عليها او بناء مزرعة وغيرها من الأمور».

مصادر التغذية

وقال أحد الأعضاء: «نحاول أن نصل بالناس إلى وعي بخصوص الأكل الذي يتناولونه، ويجب أن نهتم بمصادر التغذية، حيث نتحدث مع الشباب والكبار وفقا لثقافاتهم، ونوزع فلايرات باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يسألوننا ونتفاعل معهم ونعلمهم بكل الخطوات والاختيارات المتاحة».