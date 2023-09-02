ويجز يشعل حماس جمهور العلمين بـ«عفاريت الأسفلت».. ويمازحهم: فطرتوا إيه؟

صعد مطرب الراب، ويجز، إلى مسرح «العلمين أرينا»، منذ قليل، على نغمات أغنية «عفاريت الأسفلت» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وذلك في الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ومازح ويجز جمهوره بعد الأغنية قائلا «فطرتوا إيه النهاردة؟» وذلك من فرط إعجابه بحماس الجمهور، وتفاعلهم معه منذ لحظة صعوده إلى المسرح.

نفاد تذاكر حفل ويجز

وتوافد جمهور ويجز، إلى المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات، حيث نفدت تذاكر الحفل بمجرد الإعلان عن طرحها، نظرا للشعبية التي يحظى بها نجم الراب بين جمهور الشباب.

وتضمن مهرجان العلمين عددا من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ضمن فعالياته، كان أبرزها للكينج محمد منير، تامر حسني، نانسي عجرم، إليسا، أحمد سعد، راغب علامة، حكيم، كارول سماحة، وغيرهم.