إعلامية: الجميع يترقب الدورة الثانية لمهرجان العلمين بعد نجاح نسخته الأولى

قالت نورهان عجيزة، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» لمدينة العلمين، إنَّ ردود الأفعال التي تم رصدها عن المهرجان إيجابية، وتم لقاء عدد كبير من زوار مدينة العلمين، وجميعهم يترقبون الدورة الثانية من المهرجان بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى.

عجيزة: حفل غنائي مبهر لمغني الراب «ويجز»

وأضافت «عجيزة»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ حفل مغني الراب «ويجز»، شهد تنظيما على أعلى مستوى، وسط شعبية كبيرة وإقبال من الشباب.

توقعات بإقبال متزايد غدا بختام المهرجان

وتابعت موفدة القاهرة الإخبارية، «غدا ختام فعاليات مهرجان العلمين، وسط توقعات بإقبال متزايد، وغدا نشهد حفل الباند شارموفرز، وسط أجواء استثنائية، وجميع الحضور والزوار يترقبون المزيد من فعاليات مهرجان العلمين، كما أن المهرجان قدم أجندة ثرية ومتنوعة من الفعاليات سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية».