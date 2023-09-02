جومانا ماهر: مهرجان العلمين أثبت قدرة مصر على صناعة الترفيه بجدارة

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنّ مطربي الوطن العربي تألقوا على مسرح مهرجان العلمين، مثل إليسا ونانسي عجرم وراغب علامة ورامي عياش، وكذلك المطربين المصريين مثل مدحت صالح ومحمد منير وحميد الشاعري وتامر حسني، لافتةً إلى أن المهرجان نجح في توصيل رسالة مفادها أن مصر قادرة على صناعة الترفيه بجدارة، وأنها قادرة على تصدير الفن لكل الدول العربية.

تألق مطربي اللون الشعبي

وأضافت «ماهر»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن مطربي اللون الشعبي خلقوا حالة كبيرة من التفاعل مع الجماهير، مثل عمر كمال ومحمود الليثي ومُسلم.

فعاليات رياضية مميزة

وتابعت الإعلامية: «بالنسبة للفعاليات الرياضية، جرى تنظيم بطولة تحدي الجيل الذهبي، وشارك فيه عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني السابقين الذين تُوجوا بـ3 بطولات متتالية من كأس الأمم الأفريقية، مثل أحمد حسن وعماد متعب، كما شارك محمد فضل ووائل رياض».

بطولتا تيك بول والجودو

وأوضحت، أن مهرجان العلمين استضاف بطولة التيك بول، والبطولة العربية للجودو وعروض طائرات «rc» وتحدي «جيت سكي»، وغيرها من الفعاليات والعروض الترفيهية التي شاركت فيها اتحادات دولية لرياضات مختلفة من كل دول العالم.