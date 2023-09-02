استبعاد منافس الأهلي المحتمل من دوري السوبر الأفريقي قبل القرعة بساعات

في مفاجأة قوية من العيار الثقيل تم استبعاد منافس الأهلي المحتمل من دوري السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل ساعات من إجراء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة «السوبر ليج»، الذي يشارك فيه المارد الأحمر ممثلا عن مصر.

ومن المقرر أن يجري «كاف» مراسم سحب قرعة النسخة الأولى من الدوري الأفريقي السوبر التي تجمع ثمانية أندية من ثلاث مناطق إقليمية في تمام السابعة مساء اليوم السبت بالقاهرة، بمشاركة الأهلي.

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