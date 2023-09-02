استبعاد منافس الأهلي المحتمل من دوري السوبر الأفريقي قبل القرعة بساعات
كتب:
أحمد أبوالليل
10:47 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
الأهلي
في مفاجأة قوية من العيار الثقيل تم استبعاد منافس الأهلي المحتمل من دوري السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل ساعات من إجراء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة «السوبر ليج»، الذي يشارك فيه المارد الأحمر ممثلا عن مصر.
ومن المقرر أن يجري «كاف» مراسم سحب قرعة النسخة الأولى من الدوري الأفريقي السوبر التي تجمع ثمانية أندية من ثلاث مناطق إقليمية في تمام السابعة مساء اليوم السبت بالقاهرة، بمشاركة الأهلي.
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