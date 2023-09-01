هل يشارك إمام عاشور وثنائي الأهلي المصاب في السوبر.. مصدر يجيب؟

تحسنت حالة ثلاثي الأهلي المصاب، أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، من الإصابات التي ضربتهم في الفترة الماضية، بعد زيارة للخبير النمساوي كريستيان فينك، خلال معسكر الفريق في النمسا.

وأكد الخبير النمساوي لإدارة الأهلي تعافي اللاعبين الثلاثية تمامًا من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها، ويمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

وبعد تعافي ثلاثي الأهلي هل يمكنهم المشاركة في السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري التي تقام 15 سبتمبر الجاري، لمعرفة التفاصيل الكاملة اضغط هنــا.