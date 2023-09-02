حفل ويجز بمهرجان العلمين كامل العدد: «كان نفسي يكون اليوم عيد ميلادي»

شهد مهرجان العلمين مساء أمس الجمعة الموافق 1 سبتمبر حفل ويجز الذي أشعل مدينة العلمين الجديدة حضور جماهيري ضخم، إذ أشعل الفنان حماس الجمهور، وقدم العديد من الأغاني المميزة وسط تفاعل كبير من الحضور منها أغنية «البخت»، التي حققت نجاحا كبيرا مؤخرا وتخطت نسبة مشاهدتها حاجز الـ 200 مليون، وبمجرد غنائها تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وظلوا يرددون معه كلماتها.

حفل ويجز كامل العدد فى مهرجان العلمين

شهد حفل ويجز في مهرجان العلمين العديد من اللقطات المميزة، أولها حضور خاله خصيصا من إيطاليا إلى العلمين الجديدة لحضوره حفله الذي رحب به الجمهور بشكل كبير ووجه له التحية.

كما عبر مطرب الراب الشهير ويجز عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مهرجان العلمين«أقسم بالله كان نفسي يكون عيد ميلادي النهاردة»، وهى الجملة التي اختتم بها حفله الغنائي، مٌتمنيا أن يلتقي جمهوره في العلمين العام المقبل.