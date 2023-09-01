ويجز ينهي بروفات حفله الغنائي بالعلمين الجديدة.. وتوقعات بحضور جماهيري كبير

استعرضت سارة سراج مراسلة «إكسترا نيوز»، التحضيرات النهائية قبل إنطلاق حفل الفنان ويجز فى مدينة العلمين الجديدة، لافتة إلى أنه أنهى بروفات الحفل منذ قليل، على مسرح أرينا العلمين، ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام العاشرة مساء اليوم، وهناك توقعات بحضور جماهيري كبير من مختلف الأعمار وخاصة الشباب والأطفال.

زحام قبل حفل ويجز

أضافت «سراج»، أن الكثيرين حجزوا تذاكر العمل على موقع «تذكرتي»، كما أنه بدأ الزحام الآن في محيط مكان الحفل، بتواجد عدد كبير من الشباب والأطفال.

وتابعت: «ويجز شاب فى مقتبل العمر، بيقدم لون مختلف تماما من ألوان الغناء وهو الراب، تعلم الراب وهو في ثانوية عامة، حينما لفت نظره من أحد أصدقائه الذي علمه فن الراب، وبعدها دخل أكتر من فريق واشترك معهم في الغناء، وبعدها قدم أغانيه الخاصة به».

واستكملت: «كان بيشتغل في إحدى شركات الاتصالات، لكنه ترك العمل وركز في الغناء، ولمع فيه بشكل كبير جدًا، وأصبح له جمهور كبير في الوطن العربي».