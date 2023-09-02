أفضل قروض للموظفين بضمان المرتب.. يصل لـ3 ملايين جنيه وتسهيلات في السداد

توفر البنوك المصرية عدد من القروض التي تناسب جميع الفئات، ومن أبرزها الموظفون، إذ يمكنهم الحصول عليها بضمان المرتب، في ظل اشتعال المنافسة بين البنوك لتقديم العديد من المميزات لعملائها والاستحواذ على أكبر شريحة من المواطنين من خلال أسعار الفائدة أو فترة السداد.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز القروض التي تقدمها البنوك لعملائها بضمان المرتب.

القرض الشخصي للموظفين من البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي القروض الشخصية بضمان تحويل الراتب للموظفين، حيث تصل مدة سداد القرض إلى 12 سنة، بحد أقصى 3 ملايين جنيه، وتأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

ومن الشروط التي يحتاجها البنك لحصول على القرض هو تقديم خطاب معتمد من جهة العمل، موضحاً به الدخل الشهري وتاريخ التعيين، وتعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض، بجانب الشروط التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً في نهاية التمويل.

القرض الشخصي للموظفين من بنك التنمية الصناعية

يتيح بنك التنمية الصناعية قرض الموظفين بحد أقصى مليون جنيه، والأدنى 20 ألف جنيه، بشرط أن يبلغ الحد الأدنى للدخل 4 آلاف جنيه، والحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا، وتبلغ الحد الأقصى لمدة سداد القرض 10 سنوات.

كما يتيح بنك التنمية الصناعية إمكانية الزيادة بعد 6 أشهر، وشراء القروض، والحصول على قرض بحد منفصل، والتأمين على الحياة مجانًا.

قرض الموظفين من بنك الإسكندرية

ويوفر بنك الإسكندرية قرضا شخصيا للموظفين بفترة السداد تصل إلى 12 سنة، وأسعار العائد تنافسية مع إمكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو ثابتة، ويوفر البنك تأمينا على الحياة طوال مدة التمويل، وتصل قيمة التمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه.

ومن أبرز شروط البنك للحصول على القرض هو أن يكون عمر العميل من 21 إلى 65 عامًا، بجانب وجود صورة البطاقة، وخطاب مفردات الراتب وفاتورة مرافق.