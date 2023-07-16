قروض شخصية مقدمة للمواطنين في 3 بنوك.. تبدأ من 5 آلاف جنيه

أتاح البنك التجاري الدولي CIB إمكانية الحصول على قرض شخصي يبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 3 ملايين جنيه، بفائدة سنوية تبلغ قيمتها 14%، بشرط أن ألا يقل عمر الشخص عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 عاما.

وإذا كان المقترض من أصحاب المهن الحرة يجب أن لا يزيد عمره عن 65 سنة، وأن لا يقل راتبه عن 2600 جنيه، ويتيح البنك خدمة التأمين على الحياة وإمكانية سداد القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة.

قرض بنك الكويت الوطني

وأتاح بنك الكويت الوطني للمواطنين قرضا شخصيا مخصص لاصحاب المهن الحرة أو الأنشطة التجارية الخاصةـ يبدأ الحد الأدنى الخاص بالتمويل من 50 ألف جنيه ويصل حتى 3 ملايين جنيه مصري، وذلك للذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 65 عاما، فيما تتراوح مده التمويل ما بين 6 إلى 60 شهرا، وهناك هناك تأمين مجاني على الحياة.

ويقدم البنك تسهيلا آخر من خلال حد أدنى للتمويل يبدأ من 20 ألف جنيه، ويصل إلى مليوني جنيه، وتتراوح مدة التمويل الخاص به من 6 إلى 72 شهرا، وتأمين مجاني على الحياة.

القرض الشخصي من بنك مصر

ومن جهة أخرى، طرح بنك مصرقرضا شخصيا للمواطنين يصل الحد الأدني الخاص به إلى 1000 جنيه، وذلك بدون ضمان، فيما تصل قيمة التمويل إلى 3 ملايين حتى 12 عاما، بفائدة تبدأ من 20% متناقصة بشكل سنوي، كما يقدم البنك وثيقة تأمين مجانية على الحياة، إذا حدث عجز كلي.