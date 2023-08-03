افتتاح بيت السيدة العذراء للمغتربات في عيد «أبي سيفين» بالوادي الجديد

افتتح الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، بيت السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين للمغتربات، التابع لكنيسة السيدة العذراء في مدينة الخارجة.

تدشين الكنيسة الملحقة ببيت المغتربات

كما دشّن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين الملحقة بالبيت، وشارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية. ودُشِّن المذبح على اسم الشهيد مرقوريوس «أبي سيفين»، إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

الاحتفال بعيد تكريس أول كنيسة باسم «أبي سيفين»

وعقب صلاة القداس، طيّب الأنبا أرسانيوس رفات الشهيد أبي سيفين، الذي احتفلت الكنيسة القبطية بعيد تكريس أول كنيسة على اسمه.

وفي سياق متصل، احتفلت كنيسة الشهيد أبي سيفين بمدينة زفتى التابعة لإيبارشية المحلة الكبرى، بعيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مرقوريوس «أبي سيفين»، وصلى الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام للإيبارشية، صلوات العشية بالكنيسة ذاتها، وفي ختام العشية طيّب رفات الشهيد أبي سيفين بمشاركة عددًا من كهنة الإيبارشية.