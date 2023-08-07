باحثة تاريخية تكشف تفاصيل احتفال المصريين ببدء صوم السيدة العذراء

قالت باحثة في الآثار والتاريخ، ماري يوحنا، إن اختيار يوم 7 أغسطس للاحتفال ببدء صوم السيدة العذراء مريم، عندما توفيت، وكان هناك قديس يسمى «توماس» يبشر بالمسيحية، ورأى جسدها عندما صعد إلى السماء وعندما سأل عن مكان دفنها لم يجدوا الجسد، وحكى المشهد الذي رآه فطلب التلاميذ الصيام 15 يوما حتى يروها مثلما رآها وبعد تلك الفترة رأوها بالفعل لذلك تقرر الصيام بذلك اليوم وتلك المدة.

برنامج «النهضة» للتبارك بالسيدة العذراء مريم

تابع «يوحنا» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، إن الاحتفالات تتم عن طريق تنظيم الكنائس لبرنامج روحي يسمى «النهضة» يشعر به المسيحيون بالقرب من ربنا توجد به صلوات يومية بالكنائس وصلوات العشية بالليل بها خاصة بالسيدة العذراء ويوجد دورة بها صورة السيدة يتباركون بها.

أطعمة يسمح بتناولها أثناء صيام العذراء مريم

وأضافت الباحثة في الآثار والتاريخ أن الاحتفالات بالكنائس تشبه إلى حد ما المولد واحتفالات المسلمين ويوجد بائعون للحلوى ويوجد سكن لقضاء الليل بالصلاة والتسابيح ومن أشهر الأطعمة الخاصة بالصوم يمكن تناول «السمك، التونة، ماء وملح فقط، أكلات مسلوقة» كطريقة للتعبير عن الحب للسيدة العذراء.

أكملت «يوحنا» أنه توجد كنائس وأديرة كثيرة تحمل أسماء السيدة مريم العذراء مثل «الكنيسة المعلقة، دير العذراء درنكا، كنيسة العذراء مسطرد، الكنيسة الأثرية، كنيسة العذراء المعادي، كنيسة العذراء الزيتون وغيرها».