رئيس «مصر أكتوبر»: الدولة حققت تجربة مميزة في ملف تمكين الشباب

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترحيبها بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وخاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدراتهم، مؤكدة أن هذا القرار يعكس الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في ملف تمكين الشباب والدفع بهم في مختلف المناصب القيادية.

قرار الأمم المتحدة يؤكد أن مصر لها تجربة مميزة لتمكين الشباب

وأضافت مديح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، دليل قاطع على أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق تجربة مميزة في ملف تمكين الشباب، مؤكدة أن الرئيس السيسي منذ أن تولى رئاسة الجمهورية وهو يضع ملف تمكين الشباب نصب أعينه وعلى رأس أولوياته، وكان الأمر هدفًا ساميًا وعمل على تحقيقه من خلال عدد كبير من الإجراءات والخطوات التي من شأنها إفساح المجال أمام الشباب على كافة الأصعدة.

وأشارت رئيس مصر أكتوبر، إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب يأتي من منطلق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء المواطن المصري وحصوله على كافة حقوقه، فالدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لدعم الشباب، مؤكدة أن القيادة السياسية أولت الشباب اهتماما غير مسبوق فعملت على إشراكهم في مختلف الأحداث، وشاهدنا في مؤتمر شباب العالم شباب يطرحون آرائهم أمام المسئولين للمساهمة في معالجة وحل القصور والمشكلات التي تواجه المجتمع، بالإضافة إلي إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

الشباب هم القلب النابض للجمهورية الجديدة

وأوضحت مديح، اهتمام الدولة المصرية بملف الشاب يأتي إيمانا منها بأنهم القلب النابض للجمهورية الجديدة فهم هم صناع الحاضر وقادة المستقبل، كما أنهم ركيزة الأوطان الأساسية للعبور للمستقبل بما يتملكونه من قدرات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية عملت خلال الـ10 سنوات الأخيرة على تأهيل وتدريب الشباب لتولي المناصب القيادية من أجل الدفع بالوطن للأمام واللحاق بركب الدول المتقدمة.