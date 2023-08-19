رئيس «مصر أكتوبر»: العفو عن أحمد دومة أكد مبادئ الجمهورية الجديدة

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالقرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية، بالإضافة إلى خروج دفعة جديدة تضمنت 30 من المحبوسين احتياطيا.

جهود العفو الرئاسي رسالة تأكيد أن الجمهورية الجديدة تتسع الجميع

وأضافت «مديح»، في بيان، اليوم السبت، أن استمرار الإفراجات عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم نهائيا والجهود المبذولة من قبل لجنة العفو الرئاسي، رسالة تأكيد مستمرة أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وبها مساحات مشتركة للجميع، فضلا عن طمأن القوة السياسية المشاركة في الحوار الوطني بالاستجابة لتوصياتهم.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني يلتف حوله جميع المصريين سيظل «قبلة حياة» للحياة السياسية في مصر لسنوات طويلة فضلا عن تهيئة المناخ العام لاستكمال جلسات الحوار النقاشية وإصدار مزيد من التوصيات التي تحقق آمال المصريين.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي لا يألو جهدا في إسعاد المصريين وبث الفرحة في قلوب أسر المحبوسين واستجابته لتوصيات الحوار الوطني، كما وجهت الشكر للجنة العفو الرئاسي وجميع القائمين عليها وكل الأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين.