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محاضر بورش عمل منتدى شباب العالم: نتطلع لرحلة تغيير إيجابية في أفريقيا

كتب:

مريم جاد
09:36 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
جون شاندلر محاضر بورش عمل منتدى الشباب

جون شاندلر محاضر بورش عمل منتدى الشباب

قال جون شاندلر، محاضر بورش عمل منتدى شباب العالم، إن الورش قائمة بمساعدة منظمة اليونيسيف واليوم الأخير من مبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأكاديمية الوطنية بالتدريب. 

فوائد مبادرات منتدى الشباب

أضاف«شاندلر»، خلال لقاء على شبكة تليفزيون «الحياة»، أن هناك برامج ومشاريع جيدة بمختلف المجالات ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ربط النقاط وتوصل الشباب إلى إنشاء منصة يمكن من خلالها الحصول على الفرص التي تتناسب مع احتمالاتهم واحتياجاتهم من المهارات. 

أهداف ورش العمل

تابع أن الورشة ناقشت الاتفاق على مجتمع الممارسة وطرق العمل ووضع الاستنتاجات والخطة النهائية بشكل هادف لرحلة التغيير الإيجابية وإطار العمل الذي يمكن تطبيقه بالشرق الأوسط وشمال لأفريقيا.

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