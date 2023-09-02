أحمد سعد الأعلى استماعا في مصر لشهر أغسطس على تطبيق «أنغامي»

نشر «أنغامي»، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التى تصدرت الاستماعات فب معظم الدول العربية لشهر أغسطس، وذلك في كل من مصر، والسعودية، ولبنان، والجزائر، والمغرب، وتونس.

أحمد سعد الأكثر استماعا فى مصر

وتصدرت أغنية أحمد سعد الاستماعات في مصر، حيث احتلت أغنية «اختياراتي» المركز الأول، وحلت أغنية «الدنيا إيه» لويجز فى المركز الثاني، فيما جاءت أغنية «مخاصماك» لنوال فى المركز الثالث.

وفي السعودية حلت أغنية «Too Many Nights - Metro Boomin & Future» بالمركز الأول للاستماعات، وفي المركز الثاني تصدرت أغنية «اختياراتي» لـ أحمد سعد.

وبالانتقال إلى لبنان، تصدر ناصيف زيتون قوائم الاستماع بأغنية «حبيبي وبس» في المركز الأول، وجاءت أغنية «انت» لسيف نبيل في المركز الثاني، فيما احتلت أغنية «Sprinter - Dave &Central Cee» المركز الثاني.

وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية سمارا « Chlonak » وفى المركز الثاني أغنية «Ma3lebeli» سمارا.

أما في المغرب، فاحتلت أغنية «Zarzour» لارتيست المركز الأول في الاستماعات، وجاءت أغنية «3DABL» لدراغانوف المركز الثاني.