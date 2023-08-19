نجل أحمد سعد يظهر معه على المسرح خلال حفله أمس في «بورتو سعيد».. فيديو

أحيا الفنان أحمد سعد، أمس، حفلا غنائيا كبيرا، في «بورتو سعيد»، وحضره عدد كبير من الجمهور، وقدم خلاله عددا من أغانيه المميزة التي حققت نجاحا كبيرا مؤخرا.

وكانت مفاجأة الحفل، ظهور نجل أحمد سعد، واسمه أحمد، على خشبة المسرح مع والده، وكشف المطرب عن وجود نجله في الحفل، من خلال مشاركة جمهوره بفيديو له وابنه يرقص معه، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أحمد سعد ونجله على خشبة المسرح

وعلق الفنان أحمد سعد، على الفيديو، كاشفا عن أن ابنه هو من كان يرقص معه في الفيديو، «أنا وابني أحمد أحمد سعد وإحنا بنرقص على أغنية دب دب إمبارح في حفل بورتو سعيد».

يذكر أن أغنية «دب دب» التي رقص عليها الفنان أحمد سعد مع ابنه في الحفل، كان قد طرحها مؤخرا عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وإخراج حسين شعبان.