أحمد سعد يحقق نصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة «دب دب»

حقق الفنان أحمد سعد، بأغنيته الجديدة «دب دب» نصف مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «دب دب» وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، وإخراج حسين شعبان، في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد، بعد كليب «الملوك»، الذي شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد كل من عنبة ودبل زوكش.

أغنية «دب دب»

وحقق أحمد سعد، نجاحا كبيرا بأغنية «دب دب»، التي غناها «لايف» في حفله بـ«بورتو سعيد» بصحبة نجله أحمد أحمد سعد.

وتقول كلمات الأغنية : «أنا طالع وماليش سقف.. والواحد مني بـ ألف.. مش عارفين يعملوا زي ومني بيضربوا كف في كف.. لما أدخل أخش بقلب لما أجي بيخدوا الجنب.. خطوتي ليها ألف حساب لما بتنزل على أرض بالدب دب دب دب.. أنا ماشي ومبوقفش.. أنا بنزل ألم وأؤش.