كسر ماسورة مياه في حدائق القبة بالقاهرة (صور)

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة بلاغا بشأن كسر ماسورة مياه بشارع الدويدار، وعلى الفور وجه محمد عبد الوهاب، رئيس الحي بسرعة التوجه للعنوان المذكور، واتخاذ اللازم بمعرفة المرفق المختص، والدفع بسيارات لسحب المياه وإصلاح الكسر بواسطة شركة مياه الشرب بالقاهرة.

رفع كفاءة الشوارع

من ناحية أخرى، قامت أجهزة الحي بالتنسيق مع هيئة النظافة، للعمل على رفع كفاءة الشارع، وتجريد شارع سكة الوايلي، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالاستمرار في رفع كفاءة الشوارع، والتعامل الفوري مع أي شكاوى وبلاغات للمواطنين.

تجهيزات العام الدراسي

كما واصل عدد من أحياء القاهرة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وقامت لجنة متابعة من مكتب محافظ القاهرة، والإدارة التعليمية والمديرية والأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، بالمرور على المدارس لمتابعة جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ومن ضمن المدارس التي تم المرور عليها مدرسة الشهيد أحمد بدوي الإعداديه بنات، ومدرسة فؤاد جلال الابتدائية بمنطقه زهراء مصر القديمة.