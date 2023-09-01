محافظة القاهرة تعلن آخر موعد للتحويلات المدرسية إلكترونيا

أعلنت محافظة القاهرة، أن آخر موعد لإجراء التحويلات المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 سيكون غدا السبت، ويكون التحويل المدرسي إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للمحافظة.

وتتضمن استمارة طلب التحويل المدرسي بيانات الطالب من كتابة الاسم بالكامل، والرقم القومي للطالب، والنوع، وتاريخ الميلاد، والسن من أكتوبر، ومحافظة الإقامة، والعنوان، والتليفون، ونوع التحويل، والجهة المراد التحويل منها المحافظة، والإدارة التعليمية، والمدرسة، والصف الدراسي، ومجموع الطالب.

منع دفع مبالغ مالية

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنّه يحظر خلال إجراء التحويلات المدرسية دفع أي مبالغ مالية تحت أى مسمى خلال التقديم للمدرسة، وجميع التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا لجميع المراحل الدراسية من KG2، مرورًا بسنوات التعليم الأساسي، والثانوي العام باستثناء التعليم الخاص والفني تكون التحويلات ورقيًا، وتتم التحويلات المدرسية على الرابط هنا.

وشددت على تحمل ولي الأمر مسؤولية إدخال البيانات ودقتها، ولا يجوز التقديم بطلب التحويل مرتين، وعلى ولي الأمر متابعة نتيجة التحويل بعد أسبوع من تسجيل البيانات لمعرفة قبول الطلب من عدمه، وعلى ولي الأمر الالتزام بالمدة المحددة لإجراء التحويل حيث تكون خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعد التحويل لاغيا، وهناك أولوية في مسألة التحويلات المدرسية داخل مدارس الإدارة الواحدة، تكون للأخوة والأعلى في المجموع وفق الكثافات داخل المدرسة.

نتيجة التحويلات المدرسية

وفيما يتعلق بإعلان نتيجة التحويلات المدرسية للمدارس الرسمية لغات، أشارت المحافظة إلى أنّ نتائج تنسيق التحويلات المدرسية تتم على مرحلتين الأولى تمت في شهر أغسطس، والثانية في شهر سبتمبر الجاري، وعلى ولي الأمر المتابعة على الموقع والاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي، وفي حالة قبول طلب التحويل يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.