محافظة القاهرة: اليوم نهاية التحويلات المدرسية 2023 عبر الموقع الإلكتروني

أكدت محافظة القاهرة، أن التحويلات المدرسية 2023، تتم إلكترونيا فقط، ومن خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة، لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من رياض الأطفال KG2، مرورا بالأساسي وحتى الثانوي العام، ولا يعتد بالتحويل الورقي إلا في حالتين، التحويل المدرسي للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن اليوم السبت، هو آخر يوم في التحويلات المدرسية وعلى أولياء الأمور والطلاب سرعة التقديم لكل من يرغب في إجراء التحويلات المدرسية عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة من هنا.

تعليمات التحويلات المدرسية

وأشارت المحافظة، إلى أن من ضمن تعليمات التحويلات المدرسية، أنه لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفي حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، كما أن متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

وشددت على ولي الآمر، استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا، مؤكدة أن التحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.

وفيما يتعلق بالتحويل المدرسي، إلى رسمي لغات والتحويل للأكبر سنا، طبقا للكثافات المتاحة، وعلى ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.