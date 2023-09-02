«المصري للتأمين» يناقش استراتيجيات بدائل نقل المخاطر وأهميتها للمؤسسات المالية

تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية «بدائل نقل المخاطر»، قائلا إنها في الأساس استراتيجيات بديلة لإدارة المخاطر والتمويل لسوق التأمين المباشر التقليدي وهو نهج يهدف لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها عمليات التأمين التقليدية، وعكس العديد من المنتجات التأمينية الأخرى، فإن بدائل نقل الخطر لا يتم «تسويقها» بشكل عام لفترات طويلة من الزمن، ويجب تصميم العديد من الاستراتيجيات لتناسب المتطلبات المحددة لكل عميل فيما يتعلق بتمويل المخاطر.

كما أشارت النشرة إلى التداخل بين أسواق المال وأسواق التأمين، حيثُ تعتمد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات المالية على بعضها البعض لإنشاء وتحمل وتحويل مجموعة متنوعة من المخاطر المحتملة، وهذا يعني أن الروابط بين الأسواق أصبحت أقوى.

محفزات رئيسية تدفع المؤسسات لبدائل نقل المخاطر

1. تعمل بدائل نقل المخاطر على توفير سعة إضافية أو جديدة و/أو حدود أعلى لم تكن متوفرة من قبل وتوفير منتجات جديدة بطبيعة مختلفة مما يسمح لممارسين جدد بالانضمام الي السوق.

2. تخلق بدائل نقل المخاطر فرصة وإمكانية لاستكشاف خيارات الحماية للمخاطر التي لم يكن من الممكن التأمين عليها سابقًا مما يعمل علي سد فجوة الحماية.

3. الحصول على عوائد أعلى من الاستثمار.

4. تتميز بدائل نقل المخاطر باستقلاليتها عن العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية التقليدية وعادة ما تتجاوز عوائدها الأصول الاستثمارية ذات التصنيف المماثل.

5. تمكين المستثمرين من تحقيق قدر أكبر من تنويع المحفظة وزيادة العوائد.

6. أسواق رأس المال لديها القدرة على أن تكون تنافسية من حيث الأسعار بالنسبة لشركات إعادة التأمين على المدى الطويل.

أهم تحديات استخدام بدائل نقل المخاطر

1. تعرض الاستثمارات في الأوراق المالية المستثمرين لمخاطر لا ترتبط عادة بفئات الاستثمار التقليدية.

2. تميل شركات إعادة التأمين التقليدية إلى اتخاذ نهج طويلة الأجل، وعلى الجانب الآخر، غالبا ما تتطلب أسواق رأس المال عائدا فوريا أكثر، ويمكن أن تسحب دعمها في الأوقات الحرجة.

3. يمكن أن تكون تكاليف المعاملات مرتفعة، خاصة بالنسبة للصفقات الصغيرة.

المؤسسات التي يناسبها حلول نقل المخاطر البديلة

· ذات المحفظة كبيرة بما يكفي لتحمل التكاليف.

· ذات أنماط خسارة يمكن التنبؤ بها وأعمال تجارية طويلة الأمد.

· الشركات التي لا يؤثر الاحتفاظ بالتأمين الذاتي والحد الأقصى من الخسارة المحتملة إلى تعريضها لمخاطر مالية غير مقبولة.

كما أوضحت النشرة أن هيكل نقل الخطر ينقسم إلى (المنتجات Products، الجهات Vehicles، الحلول) وقامت النشرة أيضاً بتوضيح الاختلاف بين بدائل نقل المخاطر ونقل مخاطر شركات التأمين إلى معيدي التأمين التقليدين ـ وفي ذات السياق ذكرت النشرة كذلك أنواع بدائل نقل الخطر.

رأى الاتحاد

بشكل عام تقدم بدائل نقل المخاطر للمؤسسات عددًا من الخيارات التي يمكنها توفير الوقت وتقليل الأعباء الإدارية وزيادة القدرة الاستعابية وذلك مع تحقيق عوائد أكبر من سبل الاستثمار التقليدية في حالة عدم تحقق الخطر.

يجب على الشركات النظر في الدمج بين الطرق التقليدية وبدائل نقل الخطر ومالها من مميزات عديدة، كما ذكرنا سابقا في محتوى النشرة، مع الأخذ في الاعتبار تحديات تطبيقها وأيضا الموازنة في محفظة التأمين بين طرق الإعادة التقليدية وبدائل نقل المخاطر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي بل بشكل تكميلي للطرق التقليدية لنقل المخاطر.

وقد قامت لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين في ضوء توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد دراسة كاملة عن سندات الكوارث الطبيعية وذلك لدراسة آلية عمل سندات الكوارث والاستثمار بها ومردودها على قطاع التأمين المصري وتحديات تطبيقها.

كما عقدت اللجنة اجتماعات مع الأسواق العالمية التي أصدرت سندات الكوارث وذلك للاطلاع على أهم الممارسات العالمية ومدى ملاءمتها للسوق المصرية.