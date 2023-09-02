المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة المتهم «ي. ز. ع»، عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدري الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

القبض على شخص لاتهامه بالاتجار في المخدرات

تعود أحداث الواقعة إلى بداية العام الجاري، في دائرة مركز المنشأة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين.

ضبط كمية من المواد المخدرة كانت معدة للبيع

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.