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السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين لإتجارهما في المواد المخدرة بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
06:38 م | السبت 26 أغسطس 2023
حبس المتهمين - تعبيرية

حبس المتهمين - تعبيرية

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل منهما، وذلك لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار، بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

أحداث الواقعة ترجع إلى مارس الماضي

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري 2023، بدائرة مركز المراغة بسوهاج، عندما وجهت النيابة العامة بسوهاج لكل من «ع.ه»، و«ح. أ»، عاطلين تهمة إحراز جوهرا مخدرا «الهيروين» وذلك بقصد الإتجار، بدائرة المركز.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

تم التحفظ على المضبوطات بحوزتهما، واعترفا بحيازته بقصد الإتجار وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.

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