«العالمي للفتوى الإلكترونية» يقدم 3 نصائح مهمة لتخطي الابتلاء

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سُنَّة الله تعالى في الكَون جرت أن يمتحن خَلقه بألوان البلاء، ليستشعروا معاني القرب منه سبحانه والتوكل عليه، وتفويض الأمر إليه، مضيفا أن البلاء يجعل المؤمن يصبر، وتعبَّدَ المؤمنين بالصبر على ما يكرهون واليقين في حكمته وتدبيره، ثم الشكر بعد رفع البلاء عنهم، واحتساب أجر صبرهم عليه.

النظر إلى حكمة الله

وأشار «العالمي للفتوى الإلكترونية»، إلى أنه على المبتلَى النظر إلى حكمة الله تعالى من محنته، حتى يستطيع أن يتخطاها، ويكون عند مراده منه في البلاء، وليَعلَم أن الله تعالى أرحم من أن يضيق على عبده دون غاية؛ فعنْ عَبْدِ اللَّهِ، أن رسول الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا».

نصائح للشخص المبتلى

ووجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نصائح للشخص الذي يمر بابتلاء حتى يتخطى هذا الوقت الصعب، قائلا إنه على المبتلى أن ينظر إلى حكمة الله تعالى من هذه المحنة، والصبر على هذا الوقت الصعب، والإيمان أن الله تعالى رحيم بعباده، ويجب على الشخص أن يشكر الله تعالى بعد انقضاء هذا الوقت الصعب.