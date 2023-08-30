«العالمي للفتوى»: استقبال آلاف الإندونيسيين لعلماء الأزهر يؤكد تأثير مصر

كشف الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تفاصيل استقبال الأزهر آلاف الإندونيسيين، موضحا أن الأزهر يستقبل 65 ألف طالب وافد من دول العالم، وهذا يؤكد تأثير مصر ومؤسساتها في عدد كبير من الدول، ونفوس أبنائها.

وأضاف مدير مركز الأزهر العالمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن القوى الناعمة المصرية تلعب دورا مهما جدا في التأثير الفكري والثقافي والمعرفي، ونشر المحبة للهوية المصرية بصورتها العامة، سواء مؤسسات دينية أو ثقافية في مختلف الدول.

اعتزاز الطلاب بمؤسسة الأزهر

وتابع مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: «قبل هذه الاحتفالية المنتشرة صورها، جلسنا في موكب يمر فيه الطلاب من الظهر إلى بعد المغرب، والفريق الذي يمر في هذا الموكب لا يمر ثانية، فقد شارك الطلاب في هذه الاحتفالية، ما يدل على اعتزازهم بمؤسسة الأزهر الشريف وعلمائه والدولة المصرية ومحبتهم لمصر».

وأضاف: «هذا الأمر ينعكس آثاره الفكرية والثقافية بشكل كبير جدا في مدى القدرة على استثمار هذا الدور، لتوطيد علاقات متنوعة فيما يخص الدولة المصرية والمؤسسة الدينية».