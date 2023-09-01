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ضبط 12 متهما أثناء بيع تمثال أثري في منطقة مهجورة بمصر القديمة

كتب:

محمد بركات
01:18 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية - تعبيرية

وزارة الداخلية - تعبيرية

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط مجموعة متهمين بينهم اثنين يعرضان قطعة حجرية يشتبه في أثريتها.

ضبط المتهمين بالحادث

وقالت الوزارة في بيان لها: «باستبيان الأمر أمكن ضبط كل من (طرف أول بائعين: شخصين) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما قطعة حجريه يشتبه فى أثريتها، و(طرف ثان وسطاء: 5 أشخاص، وطرف ثالث مشترين: 5 أشخاص».

اعتراف المتهمين

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثاني «الوسطاء» من خلال موقع «فيس بوك» وقيامهما بإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما وفى سبيل ذلك قام الطرف الثانى بالإتفاق مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث «المشتري» لإتمام عملية البيع.

بمواجهة الطرف الثانى والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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