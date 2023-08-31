حكاية تمثال فرعوني يجذب السياح بمتحف الغردقة.. صاحبته كانت مجهولة حتى عام 1981

رائعة الجمال، ذات ملامح مصرية خلابة، لم يكن معروفا من هي ولا اسمها ولا فترة وجودها، حتى عام 1981 حين اكتشف تمثال آخر لها من أجمل تماثيل مصر، فعرف العالم كله هوية الملكة البيضاء الساحرة.. إنها «ميريت آمون» التي جذبت السياح لمتحف الغردقة.

تمثال لسيدة رائعة الجمال بيضاء اللون

يوضح بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عام 1896 تم اكتشاف التمثال النصفي لسيدة في الأقصر رائعة الجمال بيضاء اللون، ذات ملامح مصرية جميلة، لم يكن معروفا من هي ولا اسمها ولا فترة وجودها، ولكن من هيئتها والتاج المرصع بالثعابين وعلى جبتها الصل الملكي والذي يمثل وادجيت حامية الوجه البحري ونخبت حامية الوجه القبلي دل على أنها ملكة مصرية.

الملكة الساحرة ميريت آمون

يوضح «أبو طالب» أنه في عام 1981 تم اكتشاف تمثال آخر لها من أجمل تماثيل مصر في مدينة أخميم في سوهاج بجوار تمثال الملك رمسيس الثاني، فعرف العالم كله هوية الملكة البيضاء الساحرة، وأنها «ميريت آمون» محبوبة آمون والابنة الرابعة للملك رمسيس الثاني من زوجته الملكة نفرتاري.

الملكة ميريت آمون تجذب السياح

وأشارت نيرمين حافظ مدير العلاقات العامة بمتحف الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن تمثال ميريت آمون الملكة الجميلة البيضاء جذب العديد من السياح لرؤيتها في متحف الغردقة من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة.

ويضيف وليد علام مدير متحف الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» أن ميريت آمون أصبحت الملكة بعد وفاة والدتها، ويثبت دون شك أن المصريين كانت بشرتهم بيضاء، وميريت آمون ابنة رمسيس الثاني العظيم أعظم من حكم أرض كيميت في الأسرة التاسعة عشر.