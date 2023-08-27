«الثقافة» تشكل لجنة لتطوير موقع تمثال ميريت أمون بأخميم في سوهاج

استقبلت الوحدة المحلية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم، لجنة من وزارة الثقافة لزيارة المنطقة الأثرية بالمركز ومعاينتها على الطبيعة لوضع تصور لتطوير المنطقة.

قال المهندس لطفي الشريف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، في حديثه لـ«الوطن» إن المنطقة الأثرية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج تضم العديد من المناطق الأثرية التابعة للهيئة بينها موقع تمثال ميريت أمون ابنة رمسيس الثاني الذي يعد أكبر تمثال لأنثى مكتشف بالعالم حتى الآن، وتمثال رمسيس الثاني والعديد من التماثيل التي ترجع إلى العصر الروماني والعصر القبطي والعصر الفرعوني.

المناطق الاثرية بأخميم

أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، أن المناطق الأثرية تضم جبانات الحواويش والمقابر المواجهة لتمثال ميريت أمون، فضلا عن عدة مساجد تتبع العصر الإسلامي، مما يجعل أخميم قبلة سياحية بسوهاج.

تطوير منطقة أخميم الأثرية

وأوضح «الشريف»، أن لجنة وزارة الثقافة تستهدف تمثال ميريت أمون والتماثيل المجاورة له لوضع خطة التطوير المنتظرة للمنطقة خاصة بعد اعتماد الترميمات بها لإعادة افتتاحها للزيارة، عقب ترميمها، إذ تقع ميريت أمون داخل متحف مكشوف يجاورها تمثال رمسيس الثاني.