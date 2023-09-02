نور قدري: دوري في «عنب» مختلف.. وسعيدة بالعمل مع رشا الظنحاني

أعربت الفنانة نور قدري عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل فيلم «عنب» والمنتجة رشا الظنحاني والمخرج أحمد نور وسوف تبدأ تصوير العمل خلال هذا الشهر الجاري بالقاهرة.

نور قدري تكشف تفاصيل شخصيتها فى فيلم عنب

وأضافت نور، فى بيان لها اليوم، أنها تجسد دور«دينا» وهو مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، وسيكون مفاجأة ضمن أحداث الفيلم وانها متفائلة بهذه التجربة.

تفاصيل فيلم عنب

فيلم «عنب» بطولة جماعية ويضم بجانب نور قدري الفنان اسلام ابراهيم، ، الفنان محمود الليثي، الفنان توني ماهر، وسيتم الكشف عن مفاجأة سيتم اعلانها قريبا وإخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.

وكانت نور قدري شاركت مقطع فيديو من كواليس استعداد مسرحية «تشارلي» للمشاركة في افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال30 هذا العام والمقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.