تاريخ مشاركات تونس في جوائز أوسكار قبل «بنات ألفة»

رشحت تونس فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية للتنافس على جائزة أفضل فيلم دولي في النسخة الـ 96 من حفل توزيع جوائز أوسكار المقامة في 10 مارس 2024، ولا تعتبر هي الجائزة الوحيدة التي ينافس عليها الفيلم حيث ينافس أيضا على جائزة أفضل فيلم وثائقي، وذلك بعد ما فاز بجائزة «L’Oeil d’Or» لأفضل فيلم وثائقي في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

«الرجل الذي باع ظهره» يصل للقائمة القصيرة

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يتم ترشيح فيلم للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، حيث تم ترشيح فيلمها «الرجل الذي باع ظهره» للجائزة في النسخة الـ93 من جوائز الأوسكار، وبالفعل وصل الفيلم إلى القائمة القصيرة للترشيحات، ولكن ذهبت الجائزة إلى الفيلم الدنماركي «Another Round»، وفقا للموقع الرسمي لجوائز أوسكار.

بدأت تونس تقديم أفلام للتنافس على جوائز أوسكار منذ عام 1995 بشكل غير منتظم، قبل أن تعود لترشيح الأفلام بانتظام منذ عام 2016، ووصل عدد الأفلام التي رشحتها لـ 9 أفلام لم يصل فيها فيلم إلى المنافسة النهائية سوى فيلم «الرجل الذي باع ظهره»، وفيما يلي قائمة ترشيحات الأفلام التونسية لـ أوسكار أفضل فيلم دولي:

- عام 1995: فيلم «السحر»

قدمت تونس ترشيحها الأول للأوسكار في نسختها الـ 68 بـ فيلم «السحر» إخراج عز الدين المليتي

- عام 2002: فيلم «صندوق عجب»

عادت تونس لترشيحات أوسكار بعد فترة من التوقف، واختارت فيلم «صندوق عجب» إخراج رضا الباهي لتمثيلها في النسخة الـ 75 من منافسات أوسكار.

- عام 2016: فيلم «على حلة عيني»

بعد 14 عاما من التوقف قررت تونس ترشيح فيلم «على حلة عيني» إخراج ليلى بوزيد للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ 89، وبالرغم من ذلك لم يتم إدراج الفيلم في القائمة النهائية للمشاركات التي نشرتها الأكاديمية.

- عام 2017: فيلم «آخر واحد فينا»

وقع اختيار تونس على فيلم «آخر واحد فينا» إخراج علاء الدين سليم للمنافسة في النسخة الـ 90 من جوائز أوسكار.

- عام 2018: فيلم «على كف عفريت»

تم ترشيح فيلم «على كف عفريت» للمخرجة كوثر بن هنية في النسخة الـ 91 لجوائز أوسكار، وذلك بعد مشاركته في مسابقة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي.

- عام 2019: فيلم «ولدي»

عرض فيلم «ولدي» للمخرج محمد بن عطية في قسم أسبوعين للمخرجين في مهرجان كان السينمائي، قبل ترشيحه للمنافسة على جائزة أوسكار في نسختها الـ 92.

- عام 2020: فيلم «الرجل الذي باع ظهره»

عرض الفيلم الذي يحمل توقيع المخرجة كوثر بن هنية في قسم آفاق في مهرجان البندقية السينمائي الدولي السابع والسبعين، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، قبل أن يصل إلى القائمة النهائية للأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في نسختها الـ 93.

- عام 2021: فيلم «الفراشة الذهبية»

تم اختيار فيلم «الفراشة الذهبية» للمخرج عبد الحميد بوشناق، للتنافس على جائزة أفضل فيلم دولي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94.

- عام 2022: فيلم «تحت الشجرة»

ترشح فيلم «تحت الشجرة» إخراج أريج السحيري، ليمثل تونس في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي في نسخة أوسكار الـ 95.