تفاصيل فيلم «بنات ألفة» المشارك في مهرجان كان.. مأخوذ عن قصة حقيقية

تشهد الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي التي تنطلق فعالياتها، غدا وتستمر حتى 27 مايو الجاري، مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام العربية ضمن أقسام مسابقتها المختلفة، ومن بينها فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية والذي يعتبر الفيلم العربي المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان أمام 20 فيلما آخر يتنافسون على جوائز السفعة الذهبية، ومن المقرر أن يعرض الفيلم للمرة الأولى في 19 مايو الجاري.

ويجمع فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية ما بين القالب الروائي والوثائقي حيث تعتبر أحداثه مأخوذة من قصة حقيقية تعود لعام 2016، لسيدة أم لأربع بنات اكتشفت انضمام ابنتيها المراهقات «رحمة» و«غفران» إلى تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بينما تكافح في إعادتهما إلى تونس مرة أخرى تخاول الحفاظ على ابنتيها اللتين لا تزالان تعيشان معها من المصير ذاته.

تفاصيل فيلم «بنات ألفة»

وتجسد النجمة هند صبري شخصية «ألفة» ضمن أحداث الفيلم، بجانب كلا من نور القروي وإشراق مطر في دوري «رحمة» و«غفران»، كما يشارك أبطال الواقعة الحقيقة في الفيلم آلفة الحمروني وابنتيها آية وتيسير الشيخاوي.

هند صبري عن عرض فيلم «بنات ألفة» في مهرجان كان: «يوم جميل ومهم في تاريخ السينما العربية»

ومن جانبها عبرت هند صبري عن سعادتها بمشاركة الفيلم في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، وذلك بعد مرور 53 عاما على آخر مشاركة للسينما التونسية في المهرجان الفرنسي منذ عام 1970 بفيلم «حكاية بسيطة كهذه» للمخرج عبداللطيف عمارة، قائلة: «فخورة وسعيدة باختيار الفيلم التونسي الذي أشارك فيه بنات ألفة بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان، أهم مسابقة في العالم.. يوم جميل ومهم في تاريخ السينما العربية».