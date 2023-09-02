ضبط موظف بشركة أدوية نصب على 12 شخصا في 9 ملايين جنيه بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة محافظة الدقهلية، القبض على موظف بشركة لتجارة الأدوية، «مستريح الأدوية» بينما تكثف البحث عن والده، بعد بلاغات من 12 شخصا ضده ووالده بالاستيلاء على مبالغ تقدر قيمتها بـ 9 ملايين جنيه بدعوى تشغيلها في تجارة الأدوية نظير أرباح شهرية وتعثرهما في سداد الأرباح الشهرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لعرضه على النيابة العامة.

بلاغات من 12 مواطنا ضد مستريح الأدوية ووالده

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد القباني، مأمور مركز شرطة محلة دمنة بحضور 12 شخصا لتحرير بلاغات ضد أب ونجله واتهموهما بالتحصيل منهم على مبالغ مالية مقابل تشغيلها في تجارة الأدوية «مستريح الأدوية» وتحقيق أرباح مالية شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد.

الاستيلاء منهم على 9 ملايين جنيه لشتغليها في الأدوية

واتهم محررو البلاغ، في محضر الشرطة كلا من: «حمدان ا. م.»، 61 سنة موظف سابق بشركة أدوية ونجله «ع.»، 27 عاما موظف بالشركة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية، ويقيمان قرية منية محلة دمنة دائرة المركز بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 9 ملايين جنيه، مقابل تشغيلها في تجارة الأدوية نظير أرباح شهرية 2.5 % منذ حوالي 6 أشهر إلى عام والتزامهما بوعدهما لهم بضعة أشهر، وعقب ذلك تعثر في إعطائهم الأرباح.

القبض على الابن وضبط وإحضار لوالده

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته، في محضر الشرطة، أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الأول، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.