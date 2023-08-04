ضبط «مستريح سوهاج» لاستيلائه على 5 ملايين بزعم توظيفها بتجارة الأدوية

ضبطت مديرية أمن سوهاج شخصا استولى على 5 ملايين جنيه لتوظيفها بتجارة الأدوية.

النصب على المواطنين في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز المراغة بمحضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو، محمود ع ع ا سن 36 عاما صاحب مكتب مقاولات خاصة وعدد 8 آخرين مقيمين دائرة المحافظة بتضررهم من المدعو، «ع.ع.م.ع»، سن 36 عاما طبيب ومقيم، دائرة المركز وذلك لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على 5 ملايين جنيه لتوظيفها فـي مجال المستوصفات الطبية وتجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

ضبط المتهم وتحرير محضر

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.