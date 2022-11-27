تجديد حبس «مستريح الأدوية» بأسيوط 15 يوما.. استولى على نصف مليار جنيه

جددت جهات التحقيق بمحافظة أسيوط، حبس «أ.أ»، صيدلي، والمعروف بـ«مستريح أسيوط»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بجمع ما يقرب من نصف مليار جنيه من المواطنين بقرى المحافظة بغرض استثمارها في مجال تجارة الأدوية وإعطائهم مقابل مادي شهري مرتفع، ثم اختفى على مدار 3 أشهر.

ضبط المتهم بمحافظة الإسكندرية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من التوصل إلى مكان اختباء «أ. أ. م»، 45 عاما، صيدلي، وتمكنت حملة أمنية مكبرة من ضبطه وترحيله إلى مركز أبوتيج بأسيوط، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحرير محاضر جماعية

تعود أحداث الواقعة لقيام العديد من المواطنين بتحرير محاضر ضد المتهم لقيامه بجمع أموالهم وإيهامهم بتشغيلها في استثمارات تجارة الأدوية، ودفع أرباحا شهرية عالية نظير تلك الأموال، وبعد الانتظام في دفع الأرباح لفترة توقف عن ذلك، وهرب من 3 أشهر بعد الاستيلاء على أموالهم وصلت جملتها إلى 500 مليون جنيه.