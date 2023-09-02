وزير دفاع إستونيا يبرز حواره مع «القاهرة الإخبارية»: إحدى القنوات الأكثر شعبية

شارك وزير دفاع دولة إستونيا، هاني بيفكور، منشورًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز فيه الحوار الذي أجرته معه قناة القاهرة الإخبارية، ووصفها بأنَّها إحدى القنوات الأكثر شعبية.

قال وزير الدفاع الإستوني في منشوره: «قامت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، إحدى القنوات الناطقة باللغة العربية، وضمن الأكثر شعبية، بالتحقيق حول وجهة نظر أوروبا في مساعدة أوكرانيا، والدور الرائد لإستونيا في تلك المساعدات».

وزير دفاع إستونيا: العالم أجمع يصرّ على الدعم المقدم لأوكرانيا

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أجرت حوارًا مع وزير دفاع إستونيا، وقال فيه: «هذا لقاء هام لنا جميعا، ونضع أهمية كبيرة على دعم أوكرانيا، لانتصارها في الحرب، والعالم أجمع يصر على الدعم المقدم لأوكرانيا وتعجيل المساعدات القادمة».

وأضاف وزير دفاع إستونيا: «نأخذ كل الخيارات وإستونيا أطلقت مبادرة، بإرسال مليون قذيفة لأوكرانيا، ويوجد خطوات جارِ اتخاذها، وإستونيا تواصل دعمها لكييف التي لابد من أن تنتصر، وقدمنا ما يزيد على 400 مليون يورو مساعدات عسكرية لها».