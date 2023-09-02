14 إجراء للحفاظ على الأسنان واللثة ومنع التسوس.. زيارة الطبيب كل ستة أشهر

تبدأ صحة الإنسان من الفم مدخل القناة الهضمية وبداية عملية الهضم، وهناك نصائح وإرشادات للحفاظ على الفم والأسنان وفق تقرير محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الصحة، ومن تلك النصائح التى يجب اتباعها ما يلى..

طرق الوقاية من التسوس

- الحد من تناول السكريات والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

- زيارة الطبيب كل ستة أشهر.

- تنظيم مواعيد الطعام.

- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل أكلة وخصوصاً بعد الإفطار والعشاء.

- الحد من تناول المياه الغازية لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات والأحماض التي تؤدي إلى ذوبان طبقة المينا والعاج.

مرض اللثة وأعراضه

1- تغير اللون الوردي إلى الأحمر.

2- تورم حرف اللثة مع ألم بسيط.

3- نزيف من اللثة عند مضغ الأكل (الخيار والتفاح) أو الضغط بالأصابع أو استخدام الفرشاة.

4- الرائحة الكريهة للفم.

للحفاظ على اللثة

1- عدم استعمال الفرشاة بعنف حتى لا يجرح اللثة .

2- لا تستعمل المواد الصلبة مثل (الدبوس – إبرة – سلك – عود كبريت) في تنظيف الأسنان لأنها تعرض اللثة للتمزيق والنزف.

3- استخدام كمية مناسبة من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ويجب ألا تزيد الكمية المستخدمة عن حجم حبه اللؤلؤ.

4- نبدأ بالتنظيف ابتداء من خط اللثة باتجاه السطح الماضغ للسن بحركة دائرية لطيفة.

5- ننتقل إلى السطح الداخلي للسن ونكرر نفس الحركة.

6- ننتقل إلى السطح الماضغ للسن ونقوم بتفريشه بحركة سحب للخارج.

7- ننتقل للسن التالية ونكرر العملية مع جميع الأسنان.

8- ننظف الأسنان الأمامية العلوية من الداخل بحركة سحب للأسفل والأسنان الأمامية السفلية من الداخل بحركة سحب للأعلى.

9-عند الانتهاء من غسل الأسنان نمرر الفرشاة على اللسان بشكل لطيف من أجل إزالة الجراثيم وإعطاء رائحة ذكية للفم.

10- يجب أن تستمر فترة تفريش الأسنان من 2-3 دقائق.

11- غسل الفرشاة بعد الاستعمال جيدا بماء بارد ووضعها في مكان متجدد الهواء.

12- عدم وضع الفرشاة مبللة في علبة أو غلقها لأنه يساعد على تكاثر الجراثيم.

13- يتم تنظيف الأسنان من خط اللثة حتى حرف الأسنان.

14- يفضل استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر أو عند رؤية تغيير في شكل أو انتظام شعيراتها أيهما أقرب.

رائحة الفم الكريهة وأسبابها

1-عدم العناية بتنظيف الفم والأسنان.

2-التهاب اللثة.

3-عدم العناية بالتركيبات الصناعية الثابتة والمتحركة أو أجهزة التقويم.

العلاج

- استعمال الفرشاة والمعجون 3 مرات يوميا.

- حشو الحفر عند طبيب الأسنان المناسب واستعمال الخيوط السنية الطبية.

- تنظيف اللثة واللسان بشكل جيد وخاصة بعد الوجبات.

- استخدام محاليل الغسول اليومية.

- تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.

- الامتناع عن التدخين.

- زيارة طبيب الأسنان بصفة دورية كل 6 أشهر على الأقل.