تحذيرات من أطعمة ومشروبات تزيد الوزن.. «الصحة» تضع القائمة الكاملة لها

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا، حصل «الوطن» على نسخة منه خلال توعيتها للمواطنين بشأن مخاطر السمنة، وحددت بعض الأطعمة والمشروبات التي تسبب زيادة الوزن، يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة على رفع التوعية المجتمعية بمخاطر السمنة واتباع نظام غذائي صحي لحياة صحية سلمية خالية من الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الأشخاص المصابين بالسمنة.

أطعمة ومشروبات تسبب زيادة في الوزن

وقالت وزارة الصحة والسكان في التقرير: هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تسبب زيادة في الوزن وهي الأطعمة المخبوزة كالحلويات والكعك، مشيرة إلى أنها غنية بالسكريات، مضيفة إلى المشروبات السكرية والعصائر المعلبة ومشروبات الطاقة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الوجبات السريعة، وقالت الوجبات السريعة تحتوى على الدهون المشبعة والتي تعمل على زيادة الوزن، لافتة إلى أن البرجر والذي يلجأ إليه البعض من الوجبات السريعة التي تحتوي على نسب دهون عالية.

المقرمشات والمسليات

وأضافت وزارة الصحة والسكان المقرمشات والمسليات فهي غنية كثيرا بالسعرات الحرارية العالية، لافتة إلى أهمية استبدال هذه المسليات بالجزر أو الخيار أو الحمص، لافتة إلى إمكانية الحصول على المكسرات ولكن بنسب قليلة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة البعد عن هذه المشروبات والمأكولات والتي تعمل على زيادة الوزن، قائلة "ماتستسهلش.. صحتك غالية حافظ عليها بتناول أكل صحي والابتعاد عن الأكلات السريعة والمليئة بالدهون علشان تحمي نفسك من الإصابة بالسمنة".

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين تشجيع أبنائهم على ضرورة ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن مستقبل الطفل في إيدك، ولابد من ممارسة الرياضة بشكل يومي للحفاظ على الوزن المثالي له.