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تراجع الموز والتفاح 6 جنيهات.. اعرف أسعار الفواكه في الأسواق اليوم

كتب:

سحر المكاوى
09:27 م | السبت 26 أغسطس 2023
أسعار الفواكه

أسعار الفواكه

شهدت أسعار بعض الفواكه، تراجعا، اليوم السبت، بينها الموز والتفاح، وذلك بقيمة 6 جنيهات و44 قرشا للموز، وللتفاح بقيمة 6 جنيهات و56 قرشا للكيلو.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، أسعار  الفواكه في الأسواق اليوم، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفواكه اليوم السبت

الموز البلدي 17.73 جنيها للكيلو.

التفاح البلدي  27.6 جنيها للكيلو.

الخوخ 27.73 جنيها للكيلو.

البرقوق 31.6  جنيها للكيلو .

نبق 30 جنيها للكيلو .

موز مغربي 79 .18 جنيها للكيلو.

موز مستورد 29.69 جنيها للكيلو.

موز بيكو 18.5 جنيه للكيلو.

لارنج 5 جنيهات للكيلو.

كيوي 369.33 جنيه للكرتونة و5.48 جنيه / واحدة.

كنتالوب 16.28 جنيه للكيلو.

كاكا 17.64 جنيه للكيلو.

عنب مستورد أصفر 33.29 جنيه للكيلو.

دوم 4.06 جنيه / واحدة.

جوز هند 34.62 جنيه للكيلو.

جريب فروت 13.14 جنيه للكيلو.

تفاح جولدن 44.76 جنيه للكيلو.

بلح عجوة 36.87 جنيه للكيلو.

أناناس 57.7 جنيه / واحدة.

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بقلم سحر المكاوى