تراجع الموز والتفاح 6 جنيهات.. اعرف أسعار الفواكه في الأسواق اليوم
كتب:
سحر المكاوى
09:27 م | السبت 26 أغسطس 2023
أسعار الفواكه
شهدت أسعار بعض الفواكه، تراجعا، اليوم السبت، بينها الموز والتفاح، وذلك بقيمة 6 جنيهات و44 قرشا للموز، وللتفاح بقيمة 6 جنيهات و56 قرشا للكيلو.
وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، أسعار الفواكه في الأسواق اليوم، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء والتي جاءت كالتالي:
أسعار الفواكه اليوم السبت
الموز البلدي 17.73 جنيها للكيلو.
التفاح البلدي 27.6 جنيها للكيلو.
الخوخ 27.73 جنيها للكيلو.
البرقوق 31.6 جنيها للكيلو .
نبق 30 جنيها للكيلو .
موز مغربي 79 .18 جنيها للكيلو.
موز مستورد 29.69 جنيها للكيلو.
موز بيكو 18.5 جنيه للكيلو.
لارنج 5 جنيهات للكيلو.
كيوي 369.33 جنيه للكرتونة و5.48 جنيه / واحدة.
كنتالوب 16.28 جنيه للكيلو.
كاكا 17.64 جنيه للكيلو.
عنب مستورد أصفر 33.29 جنيه للكيلو.
دوم 4.06 جنيه / واحدة.
جوز هند 34.62 جنيه للكيلو.
جريب فروت 13.14 جنيه للكيلو.
تفاح جولدن 44.76 جنيه للكيلو.
بلح عجوة 36.87 جنيه للكيلو.
أناناس 57.7 جنيه / واحدة.